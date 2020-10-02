Кадыров пообещал разобраться с гибелью спортсмена после драки в Крыму

https://static.news.ru/photo/adcbe02c-050f-11eb-8561-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Президент Чечни Рамзан Кадыров пообещал выяснить все обстоятельства драки в Симферополе с участием туриста из Чечни, после которой скончался местный житель.

Кадыров подчеркнул, что в случае, если в гибели мужчины виноваты представители республики, то они понесут наказание по закону. В то же время политик посетовал на то, что инциденты с участием чеченцев вызывают бурный резонанс в СМИ.

В нашей стране, по официальным данным МВД РФ, только за январь-август 2020 года в результате преступных посягательств погибло 15,6 тысяч человек. Получается в день более 60 убийств. Страшная цифра, скрывающая в себе ужасные преступления. Каннибализм, лишение жизни младенцев, расправа детей над родителями, убийства пенсионеров и ветеранов войны. Список можно продолжать еще долго. Но об этом мало кто пишет. Отношение как к простой скучной статистике, чего не скажешь к любому инциденту с участием чеченцев, — написал он в своём канале в Telegram.

Кадыров также отметил, что ему лично не всё окончательно ясно касательно гибели пострадавшего в драке. Он акцентировал внимание на том, что молодой человек скончался дома через сутки после того, как его осмотрели врачи, а значит причиной смерти «могли стать любые факторы».

Я считаю, что эти публикации с провокационными названиями нацелены на разжигание межнационального конфликта. Еще раз подчеркиваю: не имеет значения, представителем какого региона является преступник, он непременно должен понести заслуженное наказание. Но в случившемся в Симферополе национальной подоплёки нет. Не надо нагнетать страсти, — резюмировал Кадыров.

Конфликт между жителем Симферополя и туристом из Чечни произошёл 20 сентября в центре города. По данным управления СКР по Республике Крым, в результате драки 36-летний местный житель получил черепно-мозговую травму от удара в голову. Он скончался у себя дома на следующее утро, писал NEWS.ru