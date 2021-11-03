Кадры с задержанным в Дании судном «Академик Иоффе» попали в Сеть

Новые кадры российским судном «Академик Иоффе», которое задержали в Дании, попали в Сеть. Корабль вышел в море 30 октября, а уже 1 ноября судно было задержано. Видео опубликовал портал «Известия».

117-метровую плавучую лабораторию можно увидеть , если прийти к порту Скаген. По словам журналиста, вечером в каюте и на палубах виден даже свет. Подобраться к кораблю ближе можно только с воды. Пока неизвестно, покинут ли учёные и члены экипажа судно, чтобы пополнить запас продуктов и других необходимых вещей. Никто из них контакт по-прежнему не идёт, передаёт РЕН ТВ.

Судно «Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии имени Ширшова. Задержание российского корабля произошло в порту Скаген. На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 учёных. Корабль действительно был задержан в связи с иском канадской компании One Ocean Expeditions Ltd. Ранее сообщалось. что судно было задержано 1 ноября по иску канадской компании.

По последним данным, канадская фирма требует за «Академика Иоффе» $6,22 млн. Компания обосновывает свой иск тем, что в 2018 году судно село на мель и несколько часов находилось в таком положении.

Ранее жена учёного Олега Левченко Наталья, который сейчас находится на судне "Академик Иоффе, рассказала о задержании россиян. Супруг недавно сумел связаться с нею и рассказать подробности произошедшего