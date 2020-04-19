Из кратера вулкана Ключевской потекла лава

https://static.news.ru/photo/aa23b598-81d5-11ea-b548-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Szeglat/picture alliance/Global Look Press

Потоки лавы появились на восточном склоне самого высокого вулкана Евразии.

Вулканологи следят за извержением при помощи камер видеонаблюдения, установленных рядом с Ключевским. На данный момент от жителей Усть-Камчатского района не поступало сообщений об угрозе их жизням или жилью. Вулкан начал извергаться 1 ноября 2019 года, но, как правило, выбрасывает пепел, передаёт ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота — 4750 метров. Менее, чем в 50 километрах от него расположены посёлки Ключи и Козыревск.

Как писал NEWS.ru ранее, вечером 10 апреля произошло извержение знаменитого индонезийского вулкана Анак-Кракатау. Вулкан выбросил столб пепла на высоту в полкилометра, который достиг островов, расположенных в нескольких десятках километров от него. К утру субботы, 11 апреля, его активность прекратилась.