Из кратера вулкана Ключевской потекла лава

Потоки лавы появились на восточном склоне самого высокого вулкана Евразии.
Вулканологи следят за извержением при помощи камер видеонаблюдения, установленных рядом с Ключевским. На данный момент от жителей Усть-Камчатского района не поступало сообщений об угрозе их жизням или жилью. Вулкан начал извергаться 1 ноября 2019 года, но, как правило, выбрасывает пепел,
Ключевской — самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота — 4750 метров. Менее, чем в 50 километрах от него расположены посёлки Ключи и Козыревск.
Как писал NEWS.ru ранее, вечером 10 апреля произошло извержение знаменитого индонезийского вулкана Анак-Кракатау. Вулкан выбросил столб пепла на высоту в полкилометра, который достиг островов, расположенных в нескольких десятках километров от него. К утру субботы, 11 апреля, его активность прекратилась.
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