Игравший в «Гарри Поттере» актёр потерял сознание на матче по гольфу в США

Британский актёр Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера, потерял сознание на матче по гольфу в американском штате Висконсин. Впоследствии он был госпитализирован. При транспортировке в больницу 34-летний актёр был в сознании. Об этом пишет журнал Golf Digest.

В ходе сегодняшнего матча знаменитостей в рамках Ryder Cup с актёром и музыкантом произошел инцидент медицинского характера на поле, когда он выступал в составе команды Европы. Он был доставлен в больницу для оказания помощи, — приводит издание заявление Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America).

Фелтон находился на поле для гольфа вместе с бывшим финским хоккеистом Теему Селянне и с олимпийским чемпионом по хоккею 1980 года Майком Эруционе.

Как пишет The Daily Mail, у актёра был болезненный вид. Его взяли на руки, оказали ему первую помощь, после чего уложили на носилки и увезли для дальнейшего лечения.

Ранее британский актёр Дэниэл Рэдклифф рассказал, что с ним никогда не связывались по поводу участия в новых проектах по вселенной «Гарри Поттера».