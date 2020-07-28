Глава Бурятии Цыденов взял на контроль поиски пропавшего Ан-2

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Глава Бурятии Алексей Цыденов будет лично контролировать поиски самолёта Ан-2, пропавшего 19 июля после вылета из населённого пункта Кырен. Власти республики усиливают поисковую группировку.

Об этом сообщает пресс-служба главы Бурятии. Сейчас поиски идут и на земле, и с воздуха. В них задействованы 56 человек.

По словам зампреда правительства региона по вопросам безопасности Петра Мордовского, в зону поиска дополнительно направляются опытные таёжники из числа спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и 20 парашютистов-десантников Забайкальской базы авиационной охраны лесов. В МЧС России подана заявка на выделение вертолёта Ми-8. Он позволит парашютистам спускаться для обследования территории.

После полёта вертолёта 29 июля в небо запустят частный беспилотник, доставленный из Новосибирска. Ещё один беспилотник выделяет для поисков Восточный военный округ.

Мордовский также рассказал, что охотники нашли срезанные, предположительно, самолётом верхушки кедра севернее села Тибельти Иркутской области. Туда выдвинулась группа второго отряда бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с исчезновением самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» в Бурятии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов, повлёкшем по неосторожности смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). На борту пропавшего самолёта находились шесть человек. Следователи уже осмотрели взлётно-посадочную площадку в Кырене, откуда вылетел самолёт.