https://static.news.ru/photo/52016bb0-cd32-11e9-92d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roger Edelman/ZUMAPRESS.com

Губернаторы еще трёх американских штатов - Джорджии, Южной и Северной Каролины, объявили в своих регионах, вслед за Флоридой, эвакуацию в связи с приближающимся ураганом «Дориан».

В понедельник Брайан Кемп обратился к жителям южных округов штата с требованием эвакуироваться, начиная с полудня 2 сентября (19:00 мск).

Starting noon tomorrow, individuals east of I-95 in Bryan, Camden, Chatham, Glynn, Liberty, and McIntosh Counties must evacuate due to Hurricane #Dorian . @GeorgiaEMA and @GADeptofTrans will start westerly contraflow on I-16 at 8 AM on Tuesday, Sept. 3. Stay vigilant and be safe. pic.twitter.com/njw2ffCoLT — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) September 2, 2019

Как писал News.ru ранее, Национальный центр США по слежению за ураганами опубликовал кадры из эпицентра урагана «Дориан», который сейчас уже достиг Багамских островов. Фото размещены в Twitter, на них можно увидеть, как облачный вихрь вокруг ядра урагана расширяется кверху, а внутри напоминает трибуны стадиона.