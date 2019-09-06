На юго-востоке столицы неизвестный угнал строительную спецтехнику стоимостью восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
По их данным, кража экскаватора-погрузчика произошла по адресу Рязанский пр-т, д. 30, корп. 2, стр. 1. На этом месте ведутся строительные работы, передаёт
Полицейские установили, что по указанному адресу с территории строительной площадки неизвестный совершил кражу экскаватора-погрузчика «JCB ч4CX», — сообщили в ведомстве.
По данным правоохранителей сумма ущерба составила 8, 611 млн рублей. Уголовное дела возбуждено по статье «Кража, совершенная в основном крупном размере».
Ранее News.ru писал, что в Нижнем Тагиле третьеклассник угнал и разбил родительскую машину. Ребёнок решил поехать на автомобиле в школу.