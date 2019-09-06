Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В одной из детских поликлиник в Набережных Челнах в очереди к педиатру подрались женщины. Видеозапись происшествия опубликовал паблик Набережные Челны ONE.

На кадрах видно, как одна женщина выталкивает в коридор из кабинета врача пенсионерку. По словам очевидцев, последняя пыталась прорваться к педиатру, несмотря на то что её внук не прикреплён к...