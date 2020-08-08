Два человека пострадали после падения дерева в Уфе

https://static.news.ru/photo/dad3538e-d96d-11ea-92d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе два человека получили травмы из-за падения дерева в результате шквалистого ветра и ливня. Непогода разыгралась ночью 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Зафиксирован случай травматизма двух человек: молодых людей 1996-го и 1997 годов рождения задело дерево при падении, — говорится в сообщении.

Пострадавшие находятся в лечебном учреждении.

Коммунальные службы также занимаются ликвидацией последствий: убирают упавшие деревья и проверяют состояние кровли зданий. Оперативно были очищены от мусора решётки и дождеприёмные лотки ливневой канализации. Из-за подмыва были повреждены обочины дорог и асфальтовое покрытие в межквартальных проездах. Ведётся восстановление участков. В работах заняты 280 единиц коммунальной техники и 350 дорожных рабочих.

Всего в столице Башкортостана было зафиксировано 28 случаев падения деревьев в Орджоникидзевском, Калининском, Октябрьском и Советском районах. Они повредили 11 автомобилей.

Пострадало наружное освещение города. Всего были повреждены 11 участков линий электропередач. Аварийные бригады восстановили их ночью. В Калининском районе произошёл обрыв линий электропередач: 15 жилых многоквартирных домов и 100 домов частного сектора оказались обесточены. Ведутся аварийные работы. Всего к устранению последствий были привлечены 145 человек из аварийных бригад и 71 единица техники, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

NEWS.ru писал, что в Нью-Йорке тропический шторм оставил без электричества 120 тысяч человек. Отключения произошли в Верхнем Вест-Сайде, Гарлеме и Верхнем Ист-Сайде.