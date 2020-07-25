Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/c7d1b8e4-cdeb-11ea-9664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью сообщила о ДТП на 308-м км трассы А-108. КамАЗ столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

В результате ДТП погибли два человека и трое получили травмы, — цитирует сообщение РБК.

По данным сотрудников правоохранительных органов, ДТП произошло в 19:03 по московскому времени.

Грузовой автомобиль ехал позади легковых. Одна из них была машина марки Lada. КамАЗ врезался в неё. Все пострадавшие находились в этой машине.

Как информировал NEWS.ru, восемь человек пострадали в Набережных Челнах в ДТП с маршруткой. Прокуратура Татарстана начала проверку в связи с произошедшим.