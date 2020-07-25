Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

Пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью сообщила о ДТП на 308-м км трассы А-108. КамАЗ столкнулся с тремя легковыми автомобилями.
В результате ДТП погибли два человека и трое получили травмы, —
цитируетсообщение РБК.
По данным сотрудников правоохранительных органов, ДТП произошло в 19:03 по московскому времени.
Грузовой автомобиль ехал позади легковых. Одна из них была машина марки Lada. КамАЗ врезался в неё. Все пострадавшие находились в этой машине.
Как информировал NEWS.ru, восемь человек пострадали в Набережных Челнах в ДТП с маршруткой. Прокуратура Татарстана начала проверку в связи с произошедшим.
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