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Два человека погибли и девять пострадали в ДТП с автобусом под Самарой

23:53, 06 октября 2021
Два человека погибли и девять пострадали в ДТП с автобусом под Самарой Фото с места происшествия Фото: 63.mchs.gov.ru
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Два человека погибли и ещё девять пострадали в столкновении вахтового автобуса и легкового автомобиля. Погибшие находились в автомобиле «Лада Приора», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Авария произошла на 1054 км трассы М-5 «Урал» в районе населённого пункта Хорошенькое. Один из пострадавших также находился в легковом автомобиле. В тяжёлом состоянии он доставлен в больницу. На момент аварии в автобусе находились 27 человек. Пострадавшим пассажирам оказывается медицинская помощь.

Четверо пассажиров автобуса «Неоплан 516» доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. По предварительным данным, легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом, который от удара улетел в кювет. Легковушка зацепила ещё одну машину.

Ранее сообщалось, что на МКАД столкнулись пять автомобилей. ДТП привело к частичной остановке движения по трём полосам.

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