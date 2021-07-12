Два человека погибли и девять пострадали в ДТП с автобусом под Самарой

Два человека погибли и ещё девять пострадали в столкновении вахтового автобуса и легкового автомобиля. Погибшие находились в автомобиле «Лада Приора», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Авария произошла на 1054 км трассы М-5 «Урал» в районе населённого пункта Хорошенькое. Один из пострадавших также находился в легковом автомобиле. В тяжёлом состоянии он доставлен в больницу. На момент аварии в автобусе находились 27 человек. Пострадавшим пассажирам оказывается медицинская помощь.

Четверо пассажиров автобуса «Неоплан 516» доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести. По предварительным данным, легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом, который от удара улетел в кювет. Легковушка зацепила ещё одну машину.

Ранее сообщалось, что на МКАД столкнулись пять автомобилей. ДТП привело к частичной остановке движения по трём полосам.