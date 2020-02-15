https://static.news.ru/photo/3e6ec61e-5050-11ea-9f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Приёмная дочь бывшего главы разведки Джона Негропонте София арестована за попытку убийства в Мэриленде. Она ударом в шею убила 24-летнего приятеля Юсуфа Расмусена.

Полиция задержала 27-летнюю девушку на месте убийства. Им позвонили соседи и сказали, что в доме в пригороде Роквилла кто-то зарезан, сообщает Washington Post. Убийство, по предварительной информации, произошло на бытовой почве.

София была одной из пяти детей, усыновлённых директором разведки в Гондурасе, где он служил дипломатом в 80-х годах прошлого века. Мать девушки Диана Негропонте заявила журналистам, что очень любит дочь, и добавила, что София пыталась самостоятельно жить и учиться в колледже.

Ранее NEWS.ru сообщал, что осуждённый за расправу над колумнисткой Джейн Хилтон житель штата Калифорния Рики Дэвис был реабилитирован благодаря той же технологии сопоставления ДНК, которая была использована для поимки «Убийцы из Золотого штата» Джозефа Джеймса Деанджело.