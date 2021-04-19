Девушка упала с Большого Каменного моста возле Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре французского города Монпелье раздались выстрелы. Как передаёт телеканал France3, неизвестный выстрелил в мужчину, это произошло в день визита в город президента Франции Эммануэля Макрона.

Инцидент произошёл в районе Бо-Ар утром 19 апреля. Злоумышленник выпустил три пули в 30-летнего мужчину и скрылся на автомобиле. Оружие было найдено на месте, из чего именно стрелял преступник, не...