Девушка упала с Большого Каменного моста возле Кремля

В центре Москвы девушка упала в Москву-реку возле Кремля. Предположительно, она пыталась сделать селфи на Большом Каменном мосту, но поскользнулась.
На помощь упавшей пришли сотрудники МЧС. Девушке кинули спасательный круг. По предварительным данным, она не пострадала. Во время падения она даже не выронила из руки сумочку.
Видео с места происшествия
Как сообщалось, похожий случай произошёл в январе этого года. Тогда сотрудники МЧС спасли мужчину, который также упал с Большого Каменного моста. Спасатели быстро среагировали на происшествие и достали пострадавшего из воды.