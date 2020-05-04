Девушка прилетела в Нижневартовск, утаив подтверждённый у неё COVID-19

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Девушка, которая была заражена коронавирусом, села в самолёт и прилетела из Москвы в Нижневартовск. Эту информацию подтвердил глава города Василий Тихонов. По его словам, у девушки при себе была справка, которая подтверждала COVID-19, однако она скрыла это от профильных ведомств.

Это халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтверждённым коронавирусом. Все контактные по самолёту, а также по аэропорту обследованы. У них будет 14 дней самоизоляции, — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что информация будет направлена в УМВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Согласно данным регионального оперштаба, в Нижневартовске выявлены 12 инфицированных коронавирусом нового типа.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» трижды сбегал из лечебного учреждения.