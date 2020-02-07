https://static.news.ru/photo/6934776a-49b4-11ea-bbe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Спасение тюленей 699-23-99/facebook.com

Сотрудники яхт-клуба на Финском заливе спасли детёныша балтийской нерпы, которому около трёх дней. Его планируют назвать Малышкой Ксенией.

Животное заметили, когда оно ползло по льду в сторону берега. Работники яхт-клуба вызвали представителей Фонда друзей балтийской нерпы для спасения.

Пока ехали, нерпуля преодолела около 300 метров по льду и оказалась на берегу. Дальше нас она дожидалась в картонной коробке, так как на территории клуба есть собаки. Животное для выращивания не самое простое, так как ей, судя по состоянию пуповины и ряду других признаков, не более трех дней от роду, — сообщили администраторы сообщества в социальной сети «ВКонтаке».

Во время путешествия по льду детёныш нерпы сильно повредил ласты и наелся тростника. Сейчас работники фонда оказывают ему помощь.