Депздрав объяснил инцидент с брошенным у подъезда москвичом с COVID-19

75-летний пациент с коронавирусом, которого бросили в подъезде жилого дома в Москве, был в удовлетворительном состоянии. Об этом, комментируя случившееся, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
При выписке у пациента была нормальная температура и удовлетворительное самочувствие. Отмечаем, что он передвигался самостоятельно и не нуждался в сопровождении, — отметили в ведомстве.
Там пояснили, что мужчина поступил в Региональный сосудистый центр больницы имени Иноземцева с сердечной патологией. Ему провели обследование и оказали необходимую помощь. За несколько дней до выписки у него появились симптомы ОРВИ и, как полагается, взяли анализ на коронавирус. После 10-дневного пребывания в больнице его выписали домой на долечивание.
На следующий день после выписки из больницы на пульт скорой помощи поступил вызов, прибывшая бригада провела осмотр пациента в квартире и приняла решение о его госпитализации в ГКБ им. Филатова, где он находится в настоящее время, — сообщил депздрав.
Ранее родственники пенсионера Евгения Печурина из Москвы сообщили, что врачи привезли из больницы пожилого мужчину с температурой и подтверждённым коронавирусом и оставили около подъезда.
Юрист организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников и дочь пострадавшего москвича подготовили жалобу в СК РФ, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен