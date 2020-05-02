Депздрав объяснил инцидент с брошенным у подъезда москвичом с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2e63b712-8c72-11ea-abc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

75-летний пациент с коронавирусом, которого бросили в подъезде жилого дома в Москве, был в удовлетворительном состоянии. Об этом, комментируя случившееся, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

При выписке у пациента была нормальная температура и удовлетворительное самочувствие. Отмечаем, что он передвигался самостоятельно и не нуждался в сопровождении, — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что мужчина поступил в Региональный сосудистый центр больницы имени Иноземцева с сердечной патологией. Ему провели обследование и оказали необходимую помощь. За несколько дней до выписки у него появились симптомы ОРВИ и, как полагается, взяли анализ на коронавирус. После 10-дневного пребывания в больнице его выписали домой на долечивание.

На следующий день после выписки из больницы на пульт скорой помощи поступил вызов, прибывшая бригада провела осмотр пациента в квартире и приняла решение о его госпитализации в ГКБ им. Филатова, где он находится в настоящее время, — сообщил депздрав.

Ранее родственники пенсионера Евгения Печурина из Москвы сообщили, что врачи привезли из больницы пожилого мужчину с температурой и подтверждённым коронавирусом и оставили около подъезда.

Юрист организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников и дочь пострадавшего москвича подготовили жалобу в СК РФ, писал NEWS.ru.