https://static.news.ru/photo/4802d3d8-3772-11ea-80cf-fa163e074e61_660.jpg Божена Рынска Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Журналистка Божена Рынска раскрыла новые детали истории, произошедшей с моделью Ксенией Пунтус. По словам светской обозревательницы, она живёт в том же доме, что и внук Никиты Михалкова. Именно там 11 января нашли девушку. По словам Рынски, полиция до сих пор не обратилась в управляющую компанию «Патрики», чтобы посмотреть видео с камер наблюдения. Это, на её взгляд, доказывает, что дело стремятся замять.

В УК «Патрики» не обращался никто из полиции с просьбой показать записи с камер. УК «Патрики» считает, что людей из окон выкидывать нельзя, и потому готова к сотрудничеству с полицией, если полиция объявится и решит посмотреть камеры. По моим ощущениям, Никита Михалков будет отмазывать внука и замыливать дело, — написала она на своей странице в Facebook.

Она отметила, что камеры есть на фасаде дома и в самом подъезде Андрея Бакова. Они устанавливались за счёт денег жильцов. Кроме того, Рынска добавила, что девушка не могла оказаться возле дома случайно, её не могли выкинуть из машины, поскольку чужие автомобили на территорию не пропускают. За этим строго следят диспетчеры.

Так что, выпала из окна. Нужно стрясти с бывшей главы ТСЖ записи камер, — заключила журналистка.

Модель нашли 11 января голой на улице. Её обнаружил в кустах дворник. При этом девушка не могла сообщить ничего, кроме своего имени. Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино.

Ранее NEWS.ru писал, что Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии Боткинской больницы. Теперь девушку смогут навещать друзья и близкие.