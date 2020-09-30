Самолёт ВВС США совершил аварийную посадку в Одессе

Военно-транспортный самолёт C-130 Hercules ВВС США экстренно приземлился в одесском аэропорту после отказа одного из двигателей.
Борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. В полёте у него отказал один из четырех двигателей, — говорится в сообщении издания «Думская».
В настоящее время экипаж пытается устранить проблему.
В 2019 году этот борт участвовал в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. На хвост фезюляжа были нанесены белые широкие линии — «полосы вторжения», а также бортовой знак одного из самолётов Douglas C-47, на котором парашютисты были доставлены в Нормандию.
NEWS.ru писал, что 20 сентября американские военные отменили полёт стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над Чехией по техническим причинам. Воздушная машина должна была совершить 30-часовой беспосадочный перелёт с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана в Чехию и обратно.
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