Самолёт ВВС США совершил аварийную посадку в Одессе

https://static.news.ru/photo/04039304-0335-11eb-9d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tech. Sgt. Joshua Garcia/Global Look Press

Военно-транспортный самолёт C-130 Hercules ВВС США экстренно приземлился в одесском аэропорту после отказа одного из двигателей.

Борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. В полёте у него отказал один из четырех двигателей, — говорится в сообщении издания «Думская».

В настоящее время экипаж пытается устранить проблему.

В 2019 году этот борт участвовал в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. На хвост фезюляжа были нанесены белые широкие линии — «полосы вторжения», а также бортовой знак одного из самолётов Douglas C-47, на котором парашютисты были доставлены в Нормандию.

NEWS.ru писал, что 20 сентября американские военные отменили полёт стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над Чехией по техническим причинам. Воздушная машина должна была совершить 30-часовой беспосадочный перелёт с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана в Чехию и обратно.