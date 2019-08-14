Экстренные службы сообщили, что на данный момент число пострадавших при аварийной посадке самолёта «Уральских авиалиний» выросло до 23 человек, среди них — девять детей.
Уточняется, что возраст пострадавших детей — от двух до девяти лет, передаёт
Как писал News.ru ранее, уникальные кадры с места экстренной посадки самолёта А-321 в Подмосковье попали в Сеть. Их опубликовали очевидцы происшествия. На кадрах видны чудом выжившие пассажиры рейса. Они стоят возле автомобиля скорой помощи и делятся эмоциями.