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Число погибших от отравления антисептиком в Якутии возросло до шести

16:17, 20 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число жертв отравления антисептиком в Якутии достигло шести. Ранее сообщалось о трёх погибших.

В настоящее время ещё трое отравившихся находятся в больнице. Медики оценивают их состояние как тяжёлое, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошёл 18 ноября в селе Баяга Таттинского района. Компания местных жителей приобрела и выпила пятилитровую канистру антисептика. Часть участников застолья скончались до прибытия медиков, а остальные были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Ранее NEWS.ru писал о похожем случае в американском штате Нью-Мексико.Там санитайзер выпили семь человек, трое из которых умерли. Остальные выжили, но один из них ослеп.

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