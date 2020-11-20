Число погибших от отравления антисептиком в Якутии возросло до шести

Число жертв отравления антисептиком в Якутии достигло шести. Ранее сообщалось о трёх погибших.
В настоящее время ещё трое отравившихся находятся в больнице. Медики оценивают их состояние как тяжёлое,
Инцидент произошёл 18 ноября в селе Баяга Таттинского района. Компания местных жителей приобрела и выпила пятилитровую канистру антисептика. Часть участников застолья скончались до прибытия медиков, а остальные были госпитализированы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
Ранее NEWS.ru писал о похожем случае в американском штате Нью-Мексико.Там санитайзер выпили семь человек, трое из которых умерли. Остальные выжили, но один из них ослеп.