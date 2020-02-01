https://static.news.ru/photo/38bfba10-4502-11ea-9ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петрозаводске у госпитализированного с подозрением на коронавирус студента консерватории анализы отправили в Москву и Петербург.

Как пишет портал 78.ru, молодой человек вернулся в субботу из Китая, у него была температура 37,3. Было принято решение положить его в Республиканскую инфекционную больницу.

По словам главы Минздрава Карелии, других признаков заболевания у студента нет. В настоящее время он находится в изоляторе. Анализы, взятые у пациента для диагностики коронавирусной инфекции отправлены в Петербург и в Москву. Результаты должны быть получены вечером в воскресенье, 2 февраля. Проживающих с ним учащихся взяли под наблюдение.

Ранее эксперты назвали основные отличия коронавируса от гриппа. Как отмечают эксперты, пневмония нового типа не так заразна, как вирус гриппа, и иммунитет большинства людей устойчив к проявлениям болезни. У больного 2019-cNoV наблюдаются лихорадка, сухой кашель, одышка и общая слабость. Однако пациенты с данным диагнозом не простужаются, потому что вирус поражает нижние дыхательные пути, писал NEWS.ru.