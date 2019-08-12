https://static.news.ru/photo/68f6fd06-bd8a-11e9-b7a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Гребень паводка на Амуре сместился к Хабаровску, где уже подтоплены 1,3 тысячи дач на островах.

В крае введён режим ЧС, вода зашла в некоторые дворы краевого центра. Уровень воды у Хабаровска 13 августа дошёл до отметки 558 сантиметров, опасным явлением считается 600 сантиметров, сообщает ГУ МЧС региона.

Ожидается, что в течение двух суток вода поднимется ещё на 10–20 сантиметров. В Нанайский район края, где вода вышла на дороги между населёнными пунктами, отправлена группа спасателей.

Как писал News.ru ранее, операцию по спасению местного жителя с кошачьим семейством, который остался в подтопленном дачном посёлке под Хабаровском, провели сотрудники МЧС РФ. Мужчина остался на острове, где находится его приусадебный участок, из-за пропавшей кошки.