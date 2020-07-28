Актрису Ольгу Анохину обокрали в московской больнице

https://static.news.ru/photo/28a18aac-d0b0-11ea-a252-fa163e074e61_660.jpg Ольга Анохина Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обворовали в одной из столичных клиник. Злоумышленники воспользовались тем, что палата, из которой её повезли в операционную, осталась открытой.

У актрисы украли мобильный телефон и пять тысяч рублей. Общая стоимость похищенного оценивается в 19 тысяч, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД. В заявлении, которое артистка подала в полицию, она оценила ущерб как значительный.

По данным РЕН ТВ, пропажу Анохина обнаружила лишь четыре часа спустя, когда вернулась с операции в палату. Какое именно медицинское вмешательство ей потребовалось, не уточняется.

По факту кражи полиция проводит проверку.

66-летняя актриса известна десятками ролей в театре, сериалах и большом кино. Среди наиболее известных фильмов с её участием — такие как «Военно-полевой роман», «Будьте моим мужем», «Сибирский цирюльник», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Полицейская академия — 7».

Примечательно, что Анохина и ранее была жертвой злоумышленника. Как писал NEWS.ru, в октябре 2017 года она лишилась телефона и 11 тысяч рублей. Тогда она заявила в полиции, что на улице преступник вырвал из её рук сумку и сбежал.