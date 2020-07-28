Актрису Ольгу Анохину обокрали в московской больнице

Заслуженную артистку России Ольгу Анохину обворовали в одной из столичных клиник. Злоумышленники воспользовались тем, что палата, из которой её повезли в операционную, осталась открытой.
У актрисы украли мобильный телефон и пять тысяч рублей. Общая стоимость похищенного оценивается в 19 тысяч,
По данным РЕН ТВ, пропажу Анохина
По факту кражи полиция проводит проверку.
66-летняя актриса известна десятками ролей в театре, сериалах и большом кино. Среди наиболее известных фильмов с её участием — такие как «Военно-полевой роман», «Будьте моим мужем», «Сибирский цирюльник», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Полицейская академия — 7».
Примечательно, что Анохина и ранее была жертвой злоумышленника. Как писал NEWS.ru, в октябре 2017 года она лишилась телефона и 11 тысяч рублей. Тогда она заявила в полиции, что на улице преступник вырвал из её рук сумку и сбежал.
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