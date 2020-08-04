Адвокат Ефремова заявил о намерении потерпевшей стороны сфабриковать улики

https://static.news.ru/photo/16098942-d6f2-11ea-98a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в ходе заседания в Пресненском суде заявил, что потерпевшая сторона собирается фальсифицировать доказательства.

Нам поступила информация, что сторона потерпевших намерена совершить фальсификацию доказательств. Хотят допросить свидетелей в суде, не допрошенных в ходе предварительного следствия, — сказал он.

Пашаев ранее говорил, что по делу проходят около 10 свидетелей.

Ефремов обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». 5 августа Пресненский суд приступил к рассмотрению дела по существу. Процесс ведёт судья Елена Абрамова. Она известна по приговорам полковнику Захарченко и футболистам Кокорину и Мамаеву. Сам актёр находится под домашним арестом.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Следствие считает, что за рулём авто был именно актёр. Через несколько дней после случившегося Ефремов записал видео с извинениями.

Ранее адвокат Эльман Пашаев рассказал о козыре, который способен доказать невиновность артиста. Он отметил, что его предъявит не сразу. При этом Пашаев уточнил, что не хочет заниматься фальсификациями, поскольку «там как минимум везде были камеры», писал NEWS.ru.