Адвокат Ефремова заявил о намерении потерпевшей стороны сфабриковать улики

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в ходе заседания в Пресненском суде заявил, что потерпевшая сторона собирается фальсифицировать доказательства.
Нам поступила информация, что сторона потерпевших намерена совершить фальсификацию доказательств. Хотят допросить свидетелей в суде, не допрошенных в ходе предварительного следствия, — сказал он.
Пашаев ранее говорил, что по делу проходят около 10 свидетелей.
Ефремов обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». 5 августа Пресненский суд приступил к рассмотрению дела по существу. Процесс ведёт судья Елена Абрамова. Она известна по приговорам полковнику Захарченко и футболистам Кокорину и Мамаеву. Сам актёр находится под домашним арестом.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Следствие считает, что за рулём авто был именно актёр. Через несколько дней после случившегося Ефремов
Ранее адвокат Эльман Пашаев рассказал о козыре, который способен доказать невиновность артиста. Он отметил, что его предъявит не сразу. При этом Пашаев уточнил, что не хочет заниматься фальсификациями, поскольку «там как минимум везде были камеры», писал NEWS.ru.
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