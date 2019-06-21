Компания Microsoft отказалась от идеи выпуска сразу двух игровых консолей следующего поколения.
Производитель работал над устройствами с кодовыми названиями Anaconda и Lockhart, но в итоге решил сосредоточиться на высококлассной версии. На выставке E3 2018 глава Xbox Фил Спенсер рассказывал о нескольких консолях следующего поколения, но на мероприятии 2019 года говорил о проекте в единственном числе.
Источники издания The Verge
Сейчас Microsoft готовит к выпуску одну новую консоль следующего поколения — Xbox Scarlett. Устройство оснащено процессором AMD Zen 2 и архитектурой Navi. По словам разработчиков, новинка не только поддерживает до 120 кадров в секунду, но и трассировку лучей и разрешение 8K. Xbox Scarlett также использует SSD нового поколения и будет «в четыре раза мощнее Xbox One».
Консоль поступит в продажу в конце 2020 года.
Ранее News.ru рассказал, что Microsoft рассматривает возможность добавить новую отдельную клавишу Office на клавиатуры. Её концепт пользователи заметили в рамках внутреннего теста.