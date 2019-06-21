https://static.news.ru/photo/4582d540-9411-11e9-a279-fa163e074e61_1024.jpg Фото: hierry Le Fouille/Sopa Images/Global Look Press

Компания Microsoft отказалась от идеи выпуска сразу двух игровых консолей следующего поколения.

Производитель работал над устройствами с кодовыми названиями Anaconda и Lockhart, но в итоге решил сосредоточиться на высококлассной версии. На выставке E3 2018 глава Xbox Фил Спенсер рассказывал о нескольких консолях следующего поколения, но на мероприятии 2019 года говорил о проекте в единственном числе.

Источники издания The Verge рассказали , что планы по Lockhart были пересмотрены много недель назад, чтобы Microsoft могла сосредоточиться на «облачном» сервисе xCloud. Не исключено, что для него в будущем компания выпустит специальное устройство.

Сейчас Microsoft готовит к выпуску одну новую консоль следующего поколения — Xbox Scarlett. Устройство оснащено процессором AMD Zen 2 и архитектурой Navi. По словам разработчиков, новинка не только поддерживает до 120 кадров в секунду, но и трассировку лучей и разрешение 8K. Xbox Scarlett также использует SSD нового поколения и будет «в четыре раза мощнее Xbox One».

Консоль поступит в продажу в конце 2020 года.

Ранее News.ru рассказал, что Microsoft рассматривает возможность добавить новую отдельную клавишу Office на клавиатуры. Её концепт пользователи заметили в рамках внутреннего теста.