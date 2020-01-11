https://static.news.ru/photo/af560e94-3504-11ea-9e9a-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: Vincent Ethier/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский форвард клуба «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук забросил шайбу в овертайме матча против «Оттавы Сенаторз».

Проходившая в Оттаве встреча закончилась победой «Монреаля» со счётом 1:2. Также забросить шайбу удалось Нику Судзуки у «Монреаля» и Дрейк Батерсону у «Оттавы». До этого «Канадиенс» проиграли восемь матчей подряд. Теперь клуб расположился на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, передаёт «Газета.ru».

Как писал NEWS.ru ранее, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился своими впечатлениями от своего второго матча в НХЛ. Его клуб смог обыграть «Нью-Джерси» — 6:3.