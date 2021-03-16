В ФХР отреагировали на смерть 19-летнего хоккеиста после попадания шайбы

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Вице-президент федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал смерть 19-летнего капитана молодёжного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова.

Выражаю соболезнования его родителям и близким, клубу «Динамо Санкт-Петербург». Федерация Хоккея России готова оказывать материальную помощь его семье, — передаёт слова Ротенберга Sport24.

По мнению Ротенберга, современная экипировка хоккеистов доведена до максимального уровня безопасности, а несчастный случай произошёл по той причине, что хоккеист не увидел, куда летит шайба.

Надо собирать научную группу, чтобы изучать этот вопрос. Тимур просто не видел момент броска, не видел шайбу. К сожалению, хоккей — экстремальный вид спорта. Еще раз мои соболезнования семье, — отметил он.

Инцидент произошёл 12 марта во время матча Молодёжной хоккейной лиги с Ярославским «Локомотивом». Шайба попала 19-летнему хоккеисту в область шеи и повредила сонную артерию. Он покинул лёд на носилках и был госпитализирован в ярославскую больницу, провёл в реанимации четыре дня, но врачам не удалось его спасти.

В текущем сезоне Файзутдинов принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата МХЛ, в которых сделал семь результативных передач. В плей-офф он провёл две игры.

Ранее NEWS.ru писал, что капитан и защитник молодёжной хоккейной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов умер в реанимации. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили сотрудники пресс-службы МХЛ.