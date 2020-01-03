https://static.news.ru/photo/6530401e-2f50-11ea-b730-fa163e074e61_660.jpg 04.01.2020. Канада – Финляндия – 5:0 Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился мнением о предстоящем финале молодёжного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, в котором его команда сыграет с россиянами.

После победы над финской сборной (5:0) в полуфинале турнира он заявил, что противостояние Канады и России всегда было украшением мирового хоккея. Хантер припомнил, что ещё в детстве наслаждался играми извечных соперников, сообщает ТАСС.

Команды Канады и России на турнире в Чехии уже встречались. В рамках группового этапа россияне устроили настоящий разгром (6:0) родоначальникам хоккея. Хантер отметил, что то поражение уже забыто, впереди — новая игра.

Я и после той игры говорил, что не всё кончено, мы двигаемся дальше. Оно (поражение. — NEWS.ru) стало для нас уроком. С тех пор мы стали лучше играть в обороне, — сказал тренер канадцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне в финале МЧМ станут соперниками сборной Канады, которые со счетом 5:0 победили команду Финляндии. Причём в полуфинале канадцы уже во второй раз на турнире забросили в ворота соперников четыре шайбы в ходе первого периода, что является лучшим результатом турнира. Финал начнётся 5 января в 21:00 мск. В 17:00 мск стартует матч за бронзу между шведами и финнами.