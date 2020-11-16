«Трактор» одержал волевую победу над «Йокеритом» в чемпионате КХЛ

https://static.news.ru/photo/9f005812-2840-11eb-8898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб «Трактор»/vk.com

Хоккеисты «Трактора» одержали волевую победу над «Йокеритом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда выиграла на выезде со счётом 3:1.

Так, челябинцы пропустили шайбу от Ессе Йоэнсуу во втором периоде, однако уже в третьем сумели забросить три в течение 3,5 минуты. Отличились Станислав Гареев, Ярослав Косов и Вячеслав Основин.

Ранее NEWS.ru писал, что игру в рамках регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги между магнитогорским «Металлургом» и командой «Йокерит» из Хельсинки отменили.

В настоящий момент большая часть хоккеистов, членов тренерского штаба и медицинского персонала коллектива из Финляндии находится на карантине.