«Трактор» обыграл магнитогорский «Металлург» в овертайме

https://static.news.ru/photo/2a98ed8a-2378-11eb-b09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: hctraktor.org

В Челябинске на стадионе «Арена — Трактор» имени Валерия Белоусова подопечные Анвара Гатиятулина в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выиграли у магнитогорского «Металлурга» со счётом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Форвард «Трактора» Руслан Карлин стал автором победного броска в овертайме, в основное время отличился Лоуренс Пилут. Вратарь челябинцев Иван Федотов отразил 29 бросков. Единственный гол в составе «Металлурга» забил нападающий Андрей Чибисов.

Эта победа стала для «Трактора» пятой в последних шести играх. Подопечные Гатиятулина в следующей игре регулярного чемпионата КХЛ сыграют с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» в Магнитогорске — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 12 ноября.

Как сообщал NEWS.ru, сборная России по хоккею, состоящая из спортсменов в возрасте до 20 лет, блестяще справилась со своими задачами на Кубке Карьяла. Такое мнение высказал исполняющий обязанности главного тренера команды Игорь Ларионов.