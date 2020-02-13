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Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостях одолел нижегородское «Торпедо» — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Все три шайбы у «армейцев» забросили финские нападающие: Ярно Коскиранта (2-я минута), Йоонас Кемппайнен (12-я) и Йори Лехтеря (57-я).

У «автозаводцев» отличились Кирилл Ураков (14-я) и Дамир Жафяров (32-я).

СКА (83 очка, 57 игр) обыграл нижегородцев третий раз в нынешнем сезоне, продлил победную серию в чемпионате до семи матчей и закрепился на втором месте в таблице Западной конференции.

«Торпедо» (58 очков, 57 игр) осталось на восьмом месте на «Западе», опережая находящийся вне зоны плей-офф ХК «Сочи» на три очка.

Нижнекамский «Нефтехимик» дома всухую разгромил магнитогорский «Металлург» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Авторами голов у хозяев стали Якоб Берглунд (29-я минута), Тимур Шарифьянов (35-я), Марат Хайруллин (46-я) и Зак Митчелл (50-я).

Голкипер «Нефтехимика» Александр Шарыченков отразил 31 бросок соперника и отыграл «на ноль» второй матч в нынешнем сезоне (первый — также против «магнитки» в сентябре), а кроме того, отметился одной голевой передачей.

После этой победы «Нефтехимик» лишь на два очка отстаёт от «Металлурга» (58 очков, 56 игр), занимающего восьмое место в таблице Восточной конференции.

Ярославский «Локомотив» на своей площадке переиграл минское «Динамо» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Победу «железнодорожникам» принесли точные броски Владимира А.Ткачёва (3-я минута), Магнуса Пяярви-Свенссона (20-я), Артура Каюмова (27-я) и Николая Коваленко (55-я).

Единственную шайбу у минчан забросил на 52-й минуте Райан Спунер.

Ткачёв провёл 400-й матч в КХЛ, добавив к заброшенной шайбе результативную передачу.

«Локомотив» (66 очков, 57 игр) закрепился на шестом месте на «Западе», минские динамовцы давно потеряли все шансы на выход в плей-офф.

Череповецкая «Северсталь» сохранила шансы на попадание в плей-офф, вырвав на своём льду победу у китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

«Сталеварам» удался сверхбыстрый гол — на восьмой секунде (!) встречи отличился Богдан Якимов. На 29-й минуте Деванте Смит-Пелли сравнял счёт, однако на 55-й шайба Вадима Кудако принесла череповчанам важнейшие два очка.

«Куньлунь» (59 очков, 59 игр) сохраняет за собой седьмое место в таблице Восточной конференции, «Северстали» за оставшиеся пять матчей регулярного чемпионата необходимо отыграть восемь очков отставания от зоны плей-офф.

Конкурент «Северстали» в борьбе за место в плей-офф ХК «Сочи» в гостях вырвал волевую победу у новосибирской «Сибири» в серии буллитов, ранее писал NEWS.ru.