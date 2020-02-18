https://static.news.ru/photo/8f227380-526c-11ea-9930-fa163e074e61_660.jpg Матч «Сибирь» - «Барыс» Фото: hcsibir.ru

Новосибирская «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победила в овертайме казахстанский «Барыс» на его площадке в Нур-Султане — 2:1ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

Сибиряки могли выиграть и в основное время благодаря голу Егора Миловзорова на 50-й минуте, однако хозяева сумели сравнять счёт за пять секунд до конца третьего периода — отличился Линус Виделль.

За 45 секунд до окончания дополнительной пятиминутки победу гостям принёс финский защитник Юрки Йокипакка.

«Барыс» (80 очков, 59 игр) прервал шестиматчевую победную серию в чемпионате, но остался на третьем месте в таблице Восточной конференции.

«Сибирь» (70 очков, 58 игр) занимает пятую строчку в таблице «Востока».

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