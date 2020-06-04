Ротенберг объяснил назначение Брагина тренером СКА и сборной России

https://static.news.ru/photo/49cfe582-a70e-11ea-8861-fa163e074e61_660.jpg Роман Ротенберг Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг объяснил назначение Валерия Брагина на пост главного тренера и петербургской команды, и сборной России.

Сейчас особенно важно ответственно отнестись к подготовке хоккеистов для сборной страны. На предыдущей Олимпиаде 15 игроков из СКА завоевали золото, и мы будем стремиться к такому же результату на следующих Играх, — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Он подчеркнул, что общая главная цель — победа сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине.

NEWS.ru сообщал, что совет директоров петербургского хоккейного клуба СКА назначил главным тренером команды в сезоне-2020/21 Валерия Брагина, который ранее занимал пост старшего тренера. Контракт рассчитан на два года.

Ранее ФХР назначила Брагина новым тренером национальной команды вместо Алексея Кудашова, писал NEWS.ru. Также ФХР сообщила, что вместо Брагина руководить молодёжной сборной будет Игорь Ларионов, тренером олимпийской сборной назначен Олег Браташ.