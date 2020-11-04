Российский хоккеист раскритиковал легионеров-критиканов

https://static.news.ru/photo/bf9077dc-1e9b-11eb-861d-fa163e074e61_660.jpg Никита Щитов Фото: nikitashchitov_42/instagram.com

Хоккеист Никита Щитов нелестно отозвался о критикующих Россию легионерах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Своим мнением завершивший спортивную карьеру защитник поделился в ходе онлайн-эфира в Instagram.

Больше часа он вёл диалог со своим экс-соклубником по команде «Сочи» нападающим Михаилом Анисиным.

Очень много я видел обманщиков, которых и близко нельзя пускать в Россию. Они никогда с травмой не выйдут. Потом они уезжают к себе в страну и начинают нашу страну критиковать, — сказал в ходе дискуссии Щитов.

В ходе эфира хоккеисты также ответили на вопросы поклонников.

Ранее, как писал NEWS.ru, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, также являющийся советником генерального директора московского «Динамо», посетил матч «бело-голубых» против ЦСКА в Москве.