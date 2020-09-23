16+

Рубрики

Медиа

Архив

Хоккей

Роман Ротенберг войдёт в состав тренерского штаба СКА на матч с «Сибирью»

17:49, 23 сентября 2020
Фото: cdn.ska.ru

Глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг будет тренировать «армейцев» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сибирью».

Соответствующую информацию представил Sport24.

Как уточняется, в составе петербуржцев из-за заражения коронавирусом отсутствуют более 50% игроков основного состава, Валерий Брагин и его помощники.

Также на лавке СКА будут присутствовать шведский тренер-методист Ларс Юханссон и канадский тренер по развитию Дэниел Бохнер.

Матч СКА — «Сибирь» начнётся в 19:30 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что уфимский «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл ХК «Сочи» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).

Гости к середине второго периода создали задел в три заброшенные шайбы усилиями Дмитрия Колготина (10-я минута), Анселя Галимова (24-я) и Никиты Точицкого (33-я), проводившего 300-й матч в КХЛ.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео