Роман Ротенберг войдёт в состав тренерского штаба СКА на матч с «Сибирью»

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Один из выступающих в Национальной хоккейной лиге спортсменов признался, что игроки НХЛ во время плей-офф ели мармеладки с марихуаной.

Об этом сообщает телеканал ESPN, который провёл анонимный опрос среди хоккеистов. По словам спортсмена, в гостинице Hotel X в Торонто был бар, в котором по вечерам собирались игроки нескольких клубов....