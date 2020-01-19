https://static.news.ru/photo/d2c2b36c-5ffa-11e9-afa6-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал комментарий по поводу своего второго подряд хет-трика в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На этот раз он забросил три шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», что позволило его команде выиграть со счётом 6:4.

Я оставил всё на льду, потому что дальше у меня отпуск. Теперь настало время перегруппироваться и подготовиться ко второй части сезона, — цитирует форварда официальный Twitter клуба.

Овечкин считает, что в третьем периоде «Вашингтон» полностью переиграл соперника.

У них был один или два броска в створ. Весело так играть! Перед третьим периодом все в «Вашингтоне» были в бешенстве, но злость идёт на пользу нашей команде, — отметил россиянин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Овечкин результативной игрой помог команде одержать победу в поединке с «Нью-Джерси» (5:2). На счету россиянина две первые и последняя заброшенные «Вашингтоном» шайбы. При этом 25-й в заокеанской карьере хет-трик помог Овечкину вписать своё имя в историю НХЛ. Россиянин стал единственным хоккеистом Лиги, который в составе одной команды забрасывал не менее чем по 30 шайб в 15 сезонах подряд.