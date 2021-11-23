Оглашён расширенный состав молодёжной сборной России по хоккею на МЧМ-2022

Читайте нас в Google Новости

Федерация хоккея России (ФХР) огласила имена 34 игроков, которые вошли в расширенный состав молодёжной сборной России на чемпионат мира 2022 года. В федерации отметили, что команда соберётся в Новоорске 1 декабря, а с 16 по 25 декабря подложит тренировки в Канаде. Информация появилась на сайте организации.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Егор Гуськов («Локомотив»), Захар Виноградов («Буран», ВХЛ) Максим Моторыгин (ЦСК ВВС, ВХЛ);

Защитники: Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все — СКА), Егор Савиков («Спартак»), Владимир Грудинин, Даниил Кузьмин, Николай Макаров (все — ЦСКА), Роман Романов («Локомотив»), Тимофей Давыдов («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»);

Нападающие: Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Семён Демидов, Фёдор Свечков, Илья Иванцов (все — СКА), Данила Юров («Металлург» Мг), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Иван Мирошниченко («Авангард»), Павел Тютнев («Локомотив»), Иван Дидковский, Богдан Тринеев (оба — «Динамо» М), Иван Зинченко («Витязь»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Кирилл Мельниченко («Сочи»), Дмитрий Злодеев, Василий Пономарёв (оба — «Спартак»).

Молодёжный чемпионат мира состоится в Канаде с 26 декабря 2021 года по 2 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты могут выиграть Олимпийские игры в Пекине благодаря отличной вратарской линии и звёздным форвардам.