Новый клуб в НХЛ назвали в честь гигантского моллюска

https://static.news.ru/photo/c9d8e8ec-cd14-11ea-8ce8-fa163e074e61_660.jpg Фото: nhl.com

Национальная хоккейная лига сообщила о создании нового клуба. Его владельцы назвали команду в честь гигантского моллюска из скандинавской мифологии — «Сиэтл Кракен».

В качестве фирменной расцветки были выбраны чёрный, красный и светло-бирюзовый цвета. Также владельцы представили игровую форму и логотип клуба. Команда начнёт выступать в лиге с сезона 2021/22 годов.

Изначально команда носила название города — «Сиэтл». Она была принята в лигу в 2018 году. Её генеральным менеджером был назначен Рон Фрэнсис.

В марте 2020 года регулярный чемпионат НХЛ был остановлен из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение озвучил комиссар Национальной хоккейной лиги Гари Беттмэн.

Как информировал NEWS.ru, доктор Алан Драммонд из Канадской ассоциации врачей скорой помощи предложил превратить стадионы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во временные больницы и морги.