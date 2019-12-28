https://static.news.ru/photo/5307517e-2ae7-11ea-98be-fa163e074e61_660.jpg Яков Тренин Фото: AP/TAСС

Российский нападающий Яков Тренин вернулся в главную команду «Нэшвилла».

Об этом сообщил официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ). До этого момента форвард находился в фарм-клубе «Предаторз» «Милуоки», который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Тренин провёл шесть матчей, набрав в них 2 (1+1) очка. В АХЛ он отыграл 20 матчей, набрав 26 (14+12) очков.

Ранее NEWS.ru писал, что хоккеиста «Сибири» отстранили на два матча после игры со СКА.