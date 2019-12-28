https://static.news.ru/photo/e05c21e8-2ade-11ea-869f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matti Matikainen/Global Look Press

Защитник новосибирской «Сибири» Юрки Йокипакка не сможет принять участие в ближайших матчах своего клуба.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наказать игрока за атаку клюшкой. Он пропустит два матча, а также будет вынужден заплатить денежный штраф, сообщает официальный сайт лиги.

Встреча «Сибири» и СКА завершилась уверенной победой «армейцев» со счётом 2:0. Шайбами отметились Андрей Кузьменко и Владимир Ткачёв.

Ранее NEWS.ru писал, что сборная России уступила команде США в матче молодёжного чемпионата мира.