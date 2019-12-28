Защитник новосибирской «Сибири» Юрки Йокипакка не сможет принять участие в ближайших матчах своего клуба.
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наказать игрока за атаку клюшкой. Он пропустит два матча, а также будет вынужден заплатить денежный штраф, сообщает официальный сайт лиги.
Встреча «Сибири» и СКА завершилась уверенной победой «армейцев» со счётом 2:0. Шайбами отметились Андрей Кузьменко и Владимир Ткачёв.
Ранее NEWS.ru писал, что сборная России уступила команде США в матче молодёжного чемпионата мира.
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