https://static.news.ru/photo/95a817d4-6ea8-11ea-aac6-fa163e074e61_660.jpg Марат Хайруллин Фото: hcnh.ru

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» (Нижнекамск) продлил контракт с нападающим Маратом Хайруллиным.

Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист выступает в составе «Нефтехимика» на протяжении пяти сезонов. За это время он сыграл в 217 матчах КХЛ, набрав 51 (27 + 24) очко.

Ранее «Нефтехимик» покинули два игрока. По соглашению сторон клуб расторг контракт с защитником Виталием Атюшовым, а также с голкипером Александром Шарыченковым, писал NEWS.ru.