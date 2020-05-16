МХЛ не станет определять победителя Кубка Харламова в сезоне-2019/20

https://static.news.ru/photo/11ff35c2-975a-11ea-bb8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Молодежная хоккейная лига (МХЛ) приняла решение не определять чемпиона по итогам сезона-2019/20, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

Лига приняла решение не определять обладателя Кубка Харламова. Все восемь команд, прошедших в 1/4 финала плей-офф второго этапа, занимают технически единое место 1-8, сообщает пресс-служба МХЛ.

В связи с негативным развитием пандемии во всем мире этот сезон войдет в историю — мы в МХЛ впервые не называем обладателя Кубка Харламова. Серия плей-офф досрочно завершилась после первой стадии, и все команды, прошедшие далее, являются равнозначными претендентами на победу, — сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире, писал NEWS.ru.