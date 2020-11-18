Матч «Йокерит» — «Куньлунь» отменён из-за коронавируса по решению КХЛ

https://static.news.ru/photo/49f0514e-29ab-11eb-917b-fa163e074e61_660.jpg Фото: jokerit/vk.com

Встреча «Йокерита» с «Куньлунем» в рамках регулярного чемпионата отменена из-за коронавируса в китайском клубе, следует из сообщения пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Так, по прибытию в Хельсинки представители «Куньлуня» получили положительные тесты на COVID-19. Согласно действующему законодательству Финляндии, команды не смогут провести игру, запланированную на 18 ноября.

В связи с этим Континентальная хоккейная лига приняла решение об отмене матча. О решениях по игре будет объявлено позднее.

Ранее NEWS.ru писал, что магнитогорский «Металлург» нанёс поражение «Барысу» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б.

В составе «Барыса» шайбу забросил Филип Варон, у «Магнитки» же отличился Николай Прохоркин. Решающий буллит также в его активе.