16+

Рубрики

Медиа

Архив

Хоккей

Матч «Йокерит» — «Куньлунь» отменён из-за коронавируса по решению КХЛ

17:15, 18 ноября 2020 19
Фото: jokerit/vk.com

Встреча «Йокерита» с «Куньлунем» в рамках регулярного чемпионата отменена из-за коронавируса в китайском клубе, следует из сообщения пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Так, по прибытию в Хельсинки представители «Куньлуня» получили положительные тесты на COVID-19. Согласно действующему законодательству Финляндии, команды не смогут провести игру, запланированную на 18 ноября.

В связи с этим Континентальная хоккейная лига приняла решение об отмене матча. О решениях по игре будет объявлено позднее.

Ранее NEWS.ru писал, что магнитогорский «Металлург» нанёс поражение «Барысу» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 Б.

В составе «Барыса» шайбу забросил Филип Варон, у «Магнитки» же отличился Николай Прохоркин. Решающий буллит также в его активе.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео