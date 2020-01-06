https://static.news.ru/photo/762f1006-30ff-11ea-b4c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дебют российского нападающего Ильи Ковальчука в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» получился противоречивым: новая команда Кови потерпела домашнее поражение со счётом 2:3 от клуба «Виннипег Джетс», однако сам Илья отметился результативной передачей и стал третьей звездой матча.

После нулевого в плане результативности первого периода хозяева пропустили две шайбы в течение пяти минут второй трети матча. Затем защитник «Монреаля» Бен Шьяро сократил отставание в счёте (Ковальчук в этот момент находился на льду), однако в середине заключительного периода гости забросили третью шайбу.

За восемь с небольшим минут до финальной сирены Шьяро оформил дубль, и одним из ассистентов при этом взятии ворот «Виннипега» стал 36-летний российский форвард.

За оставшееся время «Монреаль» так и не смог отыграться, однако в тройке лучших игроков встречи только датский форвард Николай Элерс представлял «реактивных» — он стал первой звездой матча. Второй был признан автор дубля Шьяро, а третьей стал Ковальчук.

В своей первой игре за «Канадиенс» Кови провёл на льду почти целый период (19 минут 25 секунд) и добавил к голевой передаче показатель полезности «плюс 2», четыре броска по воротам, шесть силовых приёмов и один блокированный бросок соперника.

После этого поражения у «Монреаля» осталось 43 очка в 43 проведённых играх, и новая команда Ковальчука отстаёт от зоны плей-офф Восточной конференции на шесть очков. «Виннипег» после победы над «Канадиенс» с 50 очками после 43 игр как раз поднялся в кубковую восьмёрку на «Западе».

Как и в своих предыдущих командах в НХЛ, в «Монреале» российский форвард выступает под 17-м игровым номером, писал ранее NEWS.ru.