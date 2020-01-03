https://static.news.ru/photo/13683156-2fa5-11ea-8859-fa163e074e61_660.jpg Альбин Эрикссон Фото: Simon Hastegard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий молодёжной сборной Швеции Альбин Эрикссон считает неподобающим поведение российских хоккеистов во время полуфинального матча чемпионата мира.

Он вспомнил, что россияне обиделись, когда канадский хоккеист не снял шлем во время исполнения российского гимна.

Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально. Типичная Россия, — цитирует Эрикссона Expressen.

Молодёжная сборная России по хоккею обыграла команду Швеции со счётом 5:4 в полуфинале чемпионата мира, писал NEWS.ru.