Хоккеисту «Салавата Юлаева» диагностировали опухоль мозга

Генменеджер «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что у нападающего Родиона Амирова, который был выбран клубом на драфте в 2020 году, диагностировали опухоль мозга. Хоккеист находится на лечении в Германии, говорится на сайте клуба.

С сожалением вынужден сообщить, что у Родиона Амирова обнаружена опухоль мозга, — сказал Дубас.

20-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе «Салавата Юлаева». Хоккеист перед сезоном-2021/22 вернулся в «Салават Юлаев», но получил травму перед началом регулярного чемпионата.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о решении не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата. В качестве причин такого шага названы пандемия коронавируса и риск заражения игроков в матчах, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте турнира.