Хоккей

Финский хоккеист: не пустили в США, потому что у меня не было динозавра

16:30, 13 июня 2020
Фото: nhl.com/penguins

Финский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Эмиль Ларми рассказал, как несколько раз безуспешно пытался попасть из Хельсинки в США, чтобы присоединиться к тренировкам своей команды.

Меня не пустили на самолёт, потому что у меня не было всех 67 документов, одного динозавра и нескольких капель крови единорога. У меня были только 58 документов, неправильный динозавр и рог единорога, — написал Ларми на своей странице в Twitter.

Спортсмен рассказал, что в следующую попытку он взял с собой всё, что требовалось в предыдущий раз, но теперь ему не хватало Чака Норриса и отпечатков пальцев Дональда Трампа.

13 июля хоккеист совершил третью попытку попасть в Питтсбург. Ларми пока не написал, удачно ли она завершилась, но опубликовал видео, на котором его хоккейные клюшки едут по багажной ленте аэропорта.

Текущий сезон НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в НХЛ в марте 2020 года. Инфекция была выявлена у одного из игроков команды «Оттава Сенаторз».

Ранее NEWS.ru писал, что формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме в случае, если сезон возобновится.

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