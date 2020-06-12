Финский хоккеист: не пустили в США, потому что у меня не было динозавра

https://static.news.ru/photo/fe610278-ad7c-11ea-a072-fa163e074e61_660.jpg Фото: nhl.com/penguins

Финский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Эмиль Ларми рассказал, как несколько раз безуспешно пытался попасть из Хельсинки в США, чтобы присоединиться к тренировкам своей команды.

Меня не пустили на самолёт, потому что у меня не было всех 67 документов, одного динозавра и нескольких капель крови единорога. У меня были только 58 документов, неправильный динозавр и рог единорога, — написал Ларми на своей странице в Twitter.

I was supposed to fly back to Pittsburgh today. Hereâs the result. pic.twitter.com/UNF8z3826K — Emil Larmi (@emillarmi) June 10, 2020

Спортсмен рассказал, что в следующую попытку он взял с собой всё, что требовалось в предыдущий раз, но теперь ему не хватало Чака Норриса и отпечатков пальцев Дональда Трампа.

Part 2.



Just wondering if theyâre selling apartments at the airport... https://t.co/guKO2jgktc pic.twitter.com/b1vT8GydgU — Emil Larmi (@emillarmi) June 12, 2020

13 июля хоккеист совершил третью попытку попасть в Питтсбург. Ларми пока не написал, удачно ли она завершилась, но опубликовал видео, на котором его хоккейные клюшки едут по багажной ленте аэропорта.

STOP THE PRESS pic.twitter.com/vtTiSTAuiT — Emil Larmi (@emillarmi) June 13, 2020

Текущий сезон НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в НХЛ в марте 2020 года. Инфекция была выявлена у одного из игроков команды «Оттава Сенаторз».

Ранее NEWS.ru писал, что формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме в случае, если сезон возобновится.