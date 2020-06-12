Финский хоккеист: не пустили в США, потому что у меня не было динозавра

Финский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Эмиль Ларми рассказал, как несколько раз безуспешно пытался попасть из Хельсинки в США, чтобы присоединиться к тренировкам своей команды.
Меня не пустили на самолёт, потому что у меня не было всех 67 документов, одного динозавра и нескольких капель крови единорога. У меня были только 58 документов, неправильный динозавр и рог единорога, — написал Ларми на своей странице в Twitter.
Текущий сезон НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в НХЛ в марте 2020 года. Инфекция была выявлена у одного из игроков команды «Оттава Сенаторз».
Ранее NEWS.ru писал, что формат розыгрыша Кубка Стэнли, при котором в плей-офф выступят 24 команды, официально утверждён профсоюзом игроков (NHLPA) Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Состязание для определения обладателя трофея 2020 года пройдёт по данной схеме в случае, если сезон возобновится.