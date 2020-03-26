Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает, что объявлять о завершении чемпионата Континентальной хоккейной лиги надо было раньше.
Понятно, что КХЛ пыталась что-то сделать, но, в любом случае, это не было бы спортивным принципом, потому что два клуба, которые вышли в следующий круг розыгрыша Кубка Гагарина, не видят дальнейшего участия в соревнованиях [«Барыс» и «Йокерит»], потому что в правительстве им запретили участие [Финляндия и Казахстан]. Не знаю, на что рассчитывал КХЛ, спекулируя на разные форматы, но единственное правильное решение приняли только сейчас, — сказал Фетисов корреспонденту NEWS.ru.
Кроме того, Фетисов надеется, что осенью ситуация изменится и начнётся новый сезон.
Каким образом можно позже завершить турнир? Осенью, например, начинается новый сезон, и, я надеюсь, начнётся. Но мировая ситуация такова, что практически все соревнования завершились, включая Олимпийские игры, перенесённые на год. Ни на месяц, ни на два, а на год, что я считаю очень правильным решением, потому что спортсмены должны знать, когда будет мероприятие и как к нему готовиться, — продолжил он.
Также бывший хоккеист в шутку предложил устроить лотерею для определения победителя завершившегося сезона.
Если турнира нет, то как можно определить победителя? Ну, лотерею можно устроить, монетку бросить, но кому это надо? — завершил Фетисов.
Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ. Также Совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.
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