https://static.news.ru/photo/b4c80a78-30d9-11ea-8560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) финский «Йокерит» в гостях всухую разгромил рижское «Динамо» — 7:0 (4:0, 3:0, 0:0).

Столь убедительную победу команде из Хельсинки обеспечили два хет-трика датских нападающих. Капитан «джокеров» Петер Регин отличился на 7-й, 10-й и 32-й минутах, его партнёр по сборной Дании Никлас Енсен — на 8-й, 15-й и 28-й минутах.

Ещё одну шайбу у гостей забросил защитник Сами Лепистё на 35-й минуте.

Кроме того, автором ассистентского хет-трика стал финский форвард Микко Лехтонен, трижды сделавший партнёрам результативные передачи.

Латвийский голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил все 25 бросков соперника и отыграл «на ноль» третий матч (второй подряд) в нынешнем сезоне. Сухая серия Калниньша составляет 161 минуту 50 секунд.

«Йокерит» (59 очков, 43 игры) занимает четвёртое место в таблице Западной конференции и ведёт борьбу с московским «Динамо» (60 очков, 45 игры) за третью строчку в таблице. Отставание рижского «Динамо» от зоны плей-офф на «Западе» составляет 17 очков.

Омский «Авангард» во второй раз в сезоне уступил казахстанскому «Барысу» со счётом 2:3, ранее писал NEWS.ru.