Чешский хоккеист назвал пандемию COVID-19 выдумкой СМИ

https://static.news.ru/photo/83def512-1f57-11eb-9ed3-fa163e074e61_660.jpg Доминик Граховина Фото: hrachovinadominik/vk.com

Вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Граховина сомневается в существовании коронавируса и считает его выдумкой СМИ.

Об этом театре, придуманном вами, СМИ, говорят буквально каждый день! — цитирует спортсмена iSport.cz.

Вратарь порадовался тому, что в настоящее время живёт в Финляндии. По его словам, там, в отличие от его родины, «ситуация нормальная».

Граховина будет играть за сборную Чехии в финском этапе Еврохоккейтура, который начинается 5 ноября. В команде заявили, что высказывание о пандемии — личное мнение голкипера и остальные игроки его не поддерживают.

Мы категорически не согласны с мнением Доминика Граховины. Наша команда и многие клубы провели ряд мероприятий, чтобы помочь бороться с коронавирусом или поддержать тех, кто противостоит ему, — заявил тренер Филип Пешан.

Он также принёс извинения тем, кого могли задеть слова Граховины.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 48 млн человек. Из них более 1,2 млн стали жертвами инфекции и около 32 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Чехия лидирует в мире по количеству умерших от коронавируса в перерасчёте на 100 тысяч человек населения. За последнюю неделю в стране скончались 1174 заразившихся COVID-19.