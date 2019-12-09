Голкипер омского «Авангарда» Игорь Бобков после победы над казанским «Ак Барсом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ в разговоре с корреспондентом NEWS.ru сказал, что не боится конкуренции за место в воротах с новичком «ястребов» Эмилем Гариповым, отметил, что «барсы» ничем не смогли удивить, так как тренерский штаб хозяев льда полностью разобрал соперника, а также отметил, что раз он не поедет в сборную, то сможет немного передохнуть после плотного графика игр в «регулярке».

— С «сухим» матчем вас. Какие эмоции испытываете?

— Положительные только. Самое главное, что мы выиграли. Теперь важно отдохнуть и восстановиться, так как уже в понедельник нам предстоит провести матч против «Барыса», серьёзного соперника. Так что мысли только об этой команде сейчас.

— После поражения в Новосибирске от «Сибири» (2:5) было важно дома добиться успеха?

— Хоккей — это очень быстрый вид спорта. Проиграли одному сопернику, забыли об этом и готовимся к следующему противостоянию. Да, мы не очень хорошо сыграли в Новосибирске, но у нас было несколько дней после выезда, чтобы прийти в себя, перезагрузиться. На «Ак Барс» надо было выходить с новыми эмоциями.

— Настраивались на быструю шайбу? Просил ли этого тренер? Показалось, что когда «ястребы» забросили уже на первой минуте встречи, то обе команды немного опешили от такого развития событий.

— Всегда хочется забить, в любой ситуации, все и всё. Очень хорошо, что «Авангарду» это удалось сделать уже в дебюте встречи.

— Много у вашей команды было удалений, особенно в первом периоде. Что случилось? Перенервничали?

— Эмоции в таких матчах просто зашкаливают. В каких-то моментах не получалось себя контролировать, отсюда и штрафные минуты. Встреча с «Ак Барсом» — это большая игра, пришло много людей. Немного нас перехлестнуло всё, а потом уже подуспокоились.

— В ноябре в Казани вы проиграли со счётом 0:3. Было ли сейчас принципиально наказать соперника, взяв реванш за неудачный выезд?

— Да нет, никакого акцента на этом мы не делали. Каждая игра — это новое противостояние. Сейчас было важно победить, что мы и сделали.

— Два матча у вас подряд. Если с «Барысом» дадут сыграть, то будете готовы?

— Конечно. Сейчас главное восстановиться, хорошо поспать ночью. С утра будут восстановительные процедуры, а сама встреча с коллективом из Казахстана лишь вечером — время есть на подготовку.

— «Авангард» подписал экс-голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова. Наладили с ним контакт?

— Мы знаем друг друга уже очень давно, так что ничего нового в наших отношениях не произошло. Он хороший парень.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Мотивирует ли вас то, что в команде появился такой страж ворот?

— Конечно. Когда твой напарник является таким опытным и титулованным хоккеистом, то на тебя идёт небольшое давление. Мы собрались в команде для того, чтобы вместе делать одно дело. Если мне будут давать играть, то я буду выкладываться на полную. Будут считать, что Гарипов готов лучше, и станут ставить его — нет проблем, это выбор тренерского штаба.

— «Авангард» устроил праздник для детей, назвав данное мероприятие «Самый взрослый матч». Юные любители «ястребов» были в роли ведущих, группы поддержки, а также провели пресс-конференцию тренеров команд и задавали вопросы специалистам. Добавило ли данное действо дополнительного позитива?

— Думаю, что да. Нас заранее предупредили о такой акции, что будут все возможные активности, связанные с этим. Плюс очень много детей пришло на нашу встречу с «Ак Барсом». Это очень здорово.

— А драка Войнова с игроком «Ак Барса» — это то, как юным болельщикам надо поступать с плохишами?

— Да (смеётся). Вообще не ожидал, что он сразу бросит перчатки и полезет в бой.

— «Ак Барс» вас чем-то удивил или ожидали именно такого хоккея от соперника?

— Они играли практически так же, как и всегда, старались идти впереди, действовать агрессивно в зоне нашей обороны. У них были хорошие моменты, но мы примерно знали, чего от них ожидать, разбирали все их действия. Старались накрывать «барсов» до того, как они делали что-то опасное у наших ворот. Очень важно было сыграть грамотно в средней зоне, отсюда и результат.

— Впереди будет перерыв на матчи сборной России. Не обидно, что не вызвали в состав национальной команды на Кубок Первого канала?

— И да, и нет. Хотелось, конечно же, поехать в сборную, но раз не взяли, то будет время немножечко отдохнуть. Двоякие ощущения у меня. Но это решение тренерского штаба, значит, сейчас я не готов.